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    Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı

    Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu fırlattı.
    • 07.12.2022 - 23:15
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    Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı

    Çin, Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu gönderdi.

    Ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roket ile fırlatılan VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, VDES ve Otomatik Tanımlama Sistemi’nin (AIS) iletişim testi ve anahtar teknolojileri doğrulaması için kullanılacak.

    Kuaizhou-11 roketi 23. kez kullanıldı

    İHA'nın haberine göre; Pekin saatiyle 09.15’te fırlatılan uydunun başaralı şekilde yörüngeye yerleştiği aktarıldı. Çin, söz konusu fırlatma ile 23. kez Kuaizhou-11 roketini kullanmış oldu.

    Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı #1


    Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı
    Dünya

    Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı

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