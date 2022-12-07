- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı
Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu fırlattı.
- 07.12.2022 - 23:15
Çin, Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu gönderdi.
Ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roket ile fırlatılan VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, VDES ve Otomatik Tanımlama Sistemi’nin (AIS) iletişim testi ve anahtar teknolojileri doğrulaması için kullanılacak.
Kuaizhou-11 roketi 23. kez kullanıldı
İHA'nın haberine göre; Pekin saatiyle 09.15’te fırlatılan uydunun başaralı şekilde yörüngeye yerleştiği aktarıldı. Çin, söz konusu fırlatma ile 23. kez Kuaizhou-11 roketini kullanmış oldu.