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    Çin, yurt dışından gelenlere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı

    Yolcuların sağlık kodu alma zorunluluğuna son verildi. Ayrıca 5 gün zorunlu karantina ve 3 gün evde gözetim uygulaması devre dışı bırakıldı.
    • 27.12.2022 - 10:10
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    Çin, yurt dışından gelenlere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı

    "Sıfır vaka" politikasından geri adım atan Çin, uluslararası yolcularla ilgili karar aldı.

    Son düzenlemeyle birlikte, yurt dışından gelenlere tedbir uygulanmayacak.

    Sağlık kodu zorunluluğu kaldırıldı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yolcuların bundan böyle seyahatleri öncesinde Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmadığı belirtildi.

    Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırması, test sonucunun pozitif olması halinde negatife dönene dek seyahatlerini iptal etmesi tavsiye edildi.

    Belirti gösterenlere antijen testi yapılacak

    Sağlık durumunda değişim görülen ve ateş belirtisi olan yolculara gümrükte antijen testi yapılacağı ve pozitif iseler, sağlık durumlarına göre evde karantinada kalmaları veya hastanede tedavi edilmelerinin isteneceği kaydedildi.

    Yeni düzenleme, halen yurt dışından gelen yolculara uygulanan 5 gün zorunlu merkezi karantina ve 3 gün evde tıbbi gözetim uygulamasının sona erdiği anlamına geliyor.

    Çin, yurt dışından gelenlere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı #1

    Çin'de koronavirüsle mücadelede değişiklik

    Çin, koronavirüs politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceğini bildirmişti.

    AA'nın haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yerel sağlık kurumları ve hastanelere gönderdiği talimatta, 8 Ocak 2023'ten itibaren "B kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki uygulamalara geçiş için hazırlıklarını tamamlamasını istemişti.

    Yeni uygulama ile koronavirüs, Çin'in Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası kapsamında "karantina altına alınacak salgın hastalık" statüsünden çıkarıldı.


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