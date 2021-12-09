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    Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu

    Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde, 102 bin yıllık dev bir panda fosili ortaya çıkarıldı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 06:40
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    Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu

    Guicou Bilimler Akademisi'ne bağlı Dağ Kaynakları Enstitüsünden araştırmacılar, Zunyi kentindeki Şuanghı Mağarası'nda iki dev panda fosili bulunduğunu bildirdi.

    102 BİN YILLIK PANDA FOSİLİ

    Xinhua'nın haberine göre, diş minesi tarihleme teknolojisiyle yapılan araştırmalar neticesinde, bozulmadan bu zamana dek gelmiş fosillerden birinin yaklaşık 49 bin, diğerinin ise 102 bin yıl önce yaşamış pandalar olduğu belirtildi.

    Enstitüde araştırma görevlisi Vang Deyuan, bu şekilde doğada iyi korunmuş dev panda fosillerine rastlamanın nadir bir durum olduğunu söyledi.

    Çin de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu #1

    FAZLADAN BAŞPARMAĞI VAR

    Araştırmalar, dev pandaların beslenmek için kullandıkları ön pençelerinde fazladan bir "başparmağa" sahip olduğuna ve radyal sesamoid kemiklerinin varlığına işaret etti.

    Vang, keşfin, pandaların beslenme özelliklerindeki değişimin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

    O dönemki pandalar için uygun bir yaşam ortamı sağladığı bilinen Şuanghı Mağarası'nda bugüne kadar 30’a yakın dev panda fosili bulundu.

    Bunun yanı sıra söz konusu mağarada çakal, gergedan, Hint misk kedisi gibi birçok hayvanın fosiline rastlandı.

    Çin de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu #2

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