Çin'de 12 yaşındaki çocuk, iki kez koronavirüse yakalandı

Çin'de 12 yaşındaki çocuk, iki kez koronavirüse yakalandı

ABD'den dönüşünde test sonucu pozitif çıkan Li adındaki kişi, tedavisinin ardından eve gönderildi. Li'ye daha sonra yapılan testler tekrar pozitif çıktı.

Çin'de koronavirüs salgını döneminde eşine az rastlanan bir durum yaşandı.

12 yaşında Li adındaki çocuk, 31 Temmuz'da annesiyle birlikte ABD'den Çin'in Şenyang şehrine geldi.

Çocuk ve annesine koronavirüs teşhisi konuldu; ancak Li hiçbir belirti göstermedi.

İKİ KEZ VİRÜSE YAKALANDI

Daily Mail'in aktardığına göre, Şenyang'daki hastanede tedavi altına alınan Li, tedavi ve 14 günlük karantinanın ardından iyileşerek taburcu edildi. Li, babası tarafından eve götürüldü.

Li, evinde de 2 hafta boyunca izole oldu, bu süreçte okula gitmedi. Daha sonra babası tarafından hastaneye götürülen çocuğun koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı. Babası ve annesinin sonuçlarının ise negatif olduğu bildirildi.

BELİRTİ GÖSTERMEDİ

Bununla birlikte Li'de herhangi bir belirti ya da rahatsızlık olmadığı kaydedildi. Yetkililere dayandırılan bilgiye göre, söz konusu ailenin kaldığı apartman karantina altına alınarak, dezenfekte edildi.

Şimdiye kadar, koronavirüse iki kez yakalanmaya dair bilimsel olarak kanıtlanmış bir vaka olmadığı belirtildi. Bazı uzmanlar, testlerin yanlış sonuç verebileceğini söylüyor.

Geleneksel virüs anlayışına göre, koronavirüse yakalanan kişilerin halihazırda en azından geçici bir bağışıklık kazanması gerekiyor.