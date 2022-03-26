Çin’de 132 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bölgeyle ilgili kazı kararı

Dağlık bölgede yaşanan kazaya ilişkin ipuçlarının bulunması amaçlanıyor. Yetkililer, kazı çalışmalarının başlamasıyla ilgili kararı açıkladı.

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde düşen uçaktaki 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın ilk kara kutusu bulunurken, ikincisini arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Ormanlık alana dikey bir şekilde düşen uçak için kazı çalışmaları başlayacak. Ekipler, söz konusu çalışmaların tüm arama çabalarının son bulmasının ardından gerçekleştirileceğini belirtti.

Kara yolları görevlisi Guo Zhaoliang, yaptığı açıklamada, "Şimdi asıl görev bir yol açmak. Burada 6 ekskavatör, 40'tan fazla servis aracı, 2 yükleyici ve bazı kurtarma araçlarını kullanıyoruz.

100'DEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Olay yerinde 100'den fazla kişi çalışıyor ve yine 100'den fazla kişi de perde arkasında kurtarmaya destek veriyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken, özellikle büyük ekskavatörler ve büyük yükleyiciler olmak üzere ekipmanları artırmaya devam edeceğiz." dedi.

DAĞLIK BÖLGEYE DÜŞTÜ

China Eastern Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 uçağı, pazartesi öğleden sonra Guangxi'de Tengxian ilçesinin dağlık bölgesinde düşmüştü.

Uçağa ait bir kara kutu, motor şanzımanı ve ana iniş takımı kalıntıları bulunmuştu.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı ViDEO