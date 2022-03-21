Petrol
111.52
3.33%
Euro
16.43
0.38%
Dolar
14.85
0.42%
Altın
919.58
0.62%
Borsa
2171
1.25%
Bitcoin
612.662
-0.40%
BTXN Coin
39.20
-0.12%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı

    123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin içerisinde bulunduğu China Eastern Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının düşüş anı kameraya yansıdı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 13:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı

    Çin’in Yunnan eyaletindeki Kunming Changshui havaalanından saat 13:15'te havalanan China Eastern Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalındaki dağlık bölgede düştü.

    123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın çıkarken, henüz can kaybı bildirilmedi.

    DÜŞÜŞ ANI

    Guangdong eyaletindeki Guangzhou'ya hareket halindeyken felakete sürüklenen uçağın düşüş anı kameraya yansıdı.

    Yangının çıkışıyla uçağın yeri belirlenirken, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yaklaştığı belirtildi.

    Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı VİDEO

    EN SON UÇAK 2010’DA DÜŞMÜŞTÜ

    Öte yandan Çin'in hava yolları sektörü, son on yılda güvenlik sicili açısından dünyanın en iyileri arasında yer alıyordu.

    Aviation Safety Network kuruluşuna göre, Çin'e ait bir yolcu uçağı en son 2010'da düşmüştü.

    O kazada 96 yolcunun 44'ü ölmüştü.

    Çin de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı #1

    Çin de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı #2

    Çin de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı #3

    Çin de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı #4


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'nın altın rezervlerini kullanması zorlaşıyor
    Ekonomi

    Rusya'nın altın rezervlerini kullanması zorlaşıyor

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Almanya'da Ukraynalılar için çadırlar kuruldu
    Dünya

    Almanya'da Ukraynalılar için çadırlar kuruldu

    Görüş Bildir