Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı

123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişinin içerisinde bulunduğu China Eastern Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının düşüş anı kameraya yansıdı.

Çin’in Yunnan eyaletindeki Kunming Changshui havaalanından saat 13:15'te havalanan China Eastern Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalındaki dağlık bölgede düştü.

123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın çıkarken, henüz can kaybı bildirilmedi.

DÜŞÜŞ ANI

Guangdong eyaletindeki Guangzhou'ya hareket halindeyken felakete sürüklenen uçağın düşüş anı kameraya yansıdı.

Yangının çıkışıyla uçağın yeri belirlenirken, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yaklaştığı belirtildi.

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı VİDEO

EN SON UÇAK 2010’DA DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Çin'in hava yolları sektörü, son on yılda güvenlik sicili açısından dünyanın en iyileri arasında yer alıyordu.

Aviation Safety Network kuruluşuna göre, Çin'e ait bir yolcu uçağı en son 2010'da düşmüştü.

O kazada 96 yolcunun 44'ü ölmüştü.