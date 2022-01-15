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    Çin'de 165 vaka daha görüldü

    Ülkenin çeşitli şehirlerinde yeni vakalar ortaya çıktı. Virüse bağlı can kaybı ise yaşanmadı.
    • AA
    • 15.01.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 13:41
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    Çin'de 165 vaka daha görüldü

    Çin ana karasında yeni vakalar kayıtlara geçti.

    Ülkede son 24 saatte 104'ü yurt içi kaynaklı 165 koronavirüs vakası belirlendi.

    VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 52'si Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 37, Şuçang'da 12 ve eyalet merkezi Cıngcou'da 3 yerel vaka tespit edildi.

    TEDBİRLER UYGULANIYOR

    Tiencin şehrinde 39, Guangdong eyaletinde Cuhai şehrinde 6, Şıcın'da 2 ve Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 4 yerel vaka görüldü.

    Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

    Çin de 165 vaka daha görüldü #1

    CAN KAYBI YOK

    Dün, günlük yurt dışı kaynaklı 61 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

    Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 104 bin 745 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 451 hastanın tedavisi sürüyor.

    Çin de 165 vaka daha görüldü #2

    'SIFIR VAKA' STRATEJİSİ

    Çin, koronavirüs vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

    Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.


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