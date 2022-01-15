Çin'de 165 vaka daha görüldü

Ülkenin çeşitli şehirlerinde yeni vakalar ortaya çıktı. Virüse bağlı can kaybı ise yaşanmadı.

Çin ana karasında yeni vakalar kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saatte 104'ü yurt içi kaynaklı 165 koronavirüs vakası belirlendi.

VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 52'si Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 37, Şuçang'da 12 ve eyalet merkezi Cıngcou'da 3 yerel vaka tespit edildi.

TEDBİRLER UYGULANIYOR

Tiencin şehrinde 39, Guangdong eyaletinde Cuhai şehrinde 6, Şıcın'da 2 ve Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 4 yerel vaka görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

CAN KAYBI YOK

Dün, günlük yurt dışı kaynaklı 61 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 104 bin 745 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 451 hastanın tedavisi sürüyor.

'SIFIR VAKA' STRATEJİSİ

Çin, koronavirüs vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.