Çin'de 182 koronavirüs vaka görüldü

Ülkede yurt içi kaynaklı 182, yurt dışı kaynaklı 27 vaka tespit edildi.

Çin'de son 24 saatte görülen vaka sayısı belli oldu.

Ülkede yurt içi kaynaklı 182 vaka tespit edildi.

VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 180'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı.

Eyalet merkezi Şian şehrinde 175, kuzeybatısındaki Şianyang'da 3 ve kuzeyindeki Yanan'da 2 yerel vaka tespit edildi. Ülkenin doğusundaki Cıciang, güneybatısındaki Yünnan eyaletlerinde 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.

YURT DIŞI KAYNAKLI 27 VAKA

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 27 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Ülkede bir günde 209 yeni vaka kaydedilirken bu son 20 ayda kaydedilen en yüksek rakam oldu. Ülkede en son, salgının ilk aylarında, 1 Mart 2020'de, 202 yeni vaka kaydedilmişti.

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Öte yandan, son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 18'i yurt dışı kaynaklı 21 vaka görüldüğü kaydedildi. Yurt içi kaynaklı vakalara Yünnan eyaletinde rastlandı.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.