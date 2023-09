Çin'de 2. kayıp bakan vakası: Savunma Bakanı'ndan haber alınamıyor

İHA

Çin’de bu kez Savunma Bakanı Li Shangfu’dan, 2 haftadır haber alınamıyor.

Ülkede "siyasi istikrarsızlık" yaşandığına ilişkin spekülasyonların baş gösterdiği bir dönemde kendisinden 2 haftadır haber alınamayan Savunma Bakanı Shangfu’nun, görevden alınmış ya da gözaltında olabileceği iddia ediliyor.

Shangfu’nun kayıp olduğuna ilişkin ilk ifadeler, ABD’nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

"2 haftadır haber alınamıyor"

Emanuel paylaşımında şunları kaydetti:

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kabinesi Agatha Christie'nin ‘And Then There Were None’ adlı romanına benzemeye başladı. İlk olarak Eski Dışişleri Bakanı Qin Gang’tan daha sonra roket gücü komutanlarından haber alınmadı ve şimdi de Savunma Bakanı Li Shangfu’dan 2 haftadır haber alınamıyor.