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    Çin'de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen yetkili canına kıydı

    Çin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacının öldüğü maratonun düzenlendiği kentin Çin Komünist Partisi (ÇKP) başkanı, olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından hayatınıa son verdi.
    • AA
    • 12.06.2021 - 07:16
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    Çin'de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen yetkili canına kıydı

    Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Gansu eyaletine bağlı Cingtay kenti polisi, maratonun organizatörlerinden kentin ÇKP başkanı Li Zuobi'nin yaşadığı apartman dairesinden atlayarak intihar ettiğini açıkladı.

    Habere göre, hayatını kaybeden sporcuların ailelerine 150'şer bin dolar tazminat teklif edildi.

    172 YARIŞMACIDAN 21'İ ÖLMÜŞTÜ

    Gansu eyaletinde 22 Mayıs'ta düzenlenen maraton sırasında ani sıcaklık düşüşünden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 katılımcıdan 21’i yaşamını yitirmişti.

    Çin de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen yetkili canına kıydı #1

    ORGANİZATÖRLER SUÇLANDI

    Olayla ilgili hazırlanan ön inceleme raporunda yarışmayla ilgili yetersiz planlama yapıldığı ve hava koşullarının kötüye gitmesinin ardından gerekli adımların atılmadığına işaret edilmiş, organizatörler sorumluluklarını yerine getirememekle suçlanmıştı.

    Çin de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen yetkili canına kıydı #2

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Raporun açıklanmasının ardından dün 2 kişi gözaltına alınmış, 27 yetkiliye tenzili rütbe ve uyarı gibi cezalar verilmiş, Zuobi'nin yardımcısı da görevden alınmıştı.

    Çin de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen yetkili canına kıydı #3

    Çin de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen yetkili canına kıydı #4

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