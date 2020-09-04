Çin'de 25 koronavirüs vakası

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin, yurt dışından ülkeye gelen 25 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 25 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

YURT İÇİ VAKA YOK

Ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 102'ye çıktı. Çin'de iki haftadır yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, korona tespit edilen 80 bin 263 kişi de iyileşti.

OKULLAR AÇILMIŞTI

Ülkede ilk ve orta dereceli okullarda tamamında yüz yüze eğitime geçilmiş, daha önce de öğrencilerin yüzde 75'i aşamalı olarak dersliklere dönmüştü.

GÜNEY KORE'DE DE ARTIŞ VAR

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı irtibatlı 198 korona vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 20 bin 842'ye yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar korona testi pozitif çıkan 15 bin 783 kişi iyileşti. Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısı 331'e yükseldi.