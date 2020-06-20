Çin'de 27 yeni korona vakası tespit edildi

Ülkede 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 205'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs salgını kaynaklı vakalar görülmeye devam ediyor.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 27 yeni koronavirüs vakasına rastlandığı ve virüsten hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

11 HAZİRAN'DAN BU YANA 205 VAKA

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 22'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 205'e yükseldi.



Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 83 bin 352 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 410 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.



Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.



Pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.