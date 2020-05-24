Çin'de 3, Güney Kore'de 25 yeni korona vakası

Son 24 saatte Çin'de 3, Güney Kore'de 25 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanırken, 380 kişinin karantina olduğu aktarıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte ikisi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, yurt içi kaynaklı bir vakanın kuzeydoğu bölgesindeki Jilin eyaletinde tespit edildiği kaydedildi.

380 KİŞİ KARANTİNADA TUTULUYOR

Son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, 380 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

Çin’de koronavirüs vaka sayısı 82 bin 974’e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamı yitirmişti.

GÜNEY KORE'DE 25 YENİ VAKA

Güney Kore'de son bir günde 25 koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, 17 vakanın yurt içi, 8 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 bin 213 kişinin tedavisinin tamamlandığı kaydedildi.

Ülkede vaka sayısı 11 bin 190'a yükselmiş, salgın dolayısıyla 266 kişi hayatını kaybetmişti.