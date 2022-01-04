Çin'de 3 vaka nedeniyle 1.2 milyon nüfuslu şehir karantinaya alındı

Yuzhou şehrinde az sayıdaki vakanın ardından koronavirüsün yayılımını durdurmak için halkın tamamı evlerine kapatıldı.

Çin, salgınla mücadelede "sıfır koronavirüs" politikasıyla hareket ediyor.

Henan eyaletine bağlı Yuzhou şehrinde belirti göstermeyen 3 koronavirüs vakası görüldü.

ŞEHİR KARANTİNADA

Söz konusu politika doğrultusunda 1.2 milyon nüfuslu şehrin tamamı karantinaya alındı.

Yuzhou belediye yönetimi, şehirde yaşayan sakinlerin tamamının evlerine kapatıldığını duyurdu.

KAPATILAN YERLER

Süpermarketler gibi temel hizmetler dışında, okullar dahil tüm kamu kuruluşları, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerindeki faaliyetler askıya alındı.

CNN International'ın haberine göre, süpermarketler, ilaç üretimi ve enerji fabrikaları da dahil olmak üzere temel ihtiyaç sektörlerinde çalışanların, koronavirüs testinin negatif çıktıktan sonra işe gitmesine izin veriliyor.