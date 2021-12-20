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- Çin'de 37 koronavirüs vakasına rastlandı
Çin'de 37 koronavirüs vakasına rastlandı
Ülkede yerel kaynaklı vaka sayısı açıklandı. Yurt dışı kaynaklı 65 vaka tespit edildi.
- AA
- 20.12.2021 - 07:11
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkedeki koronavirüs bilançosunu açıkladı.
Buna göre son 24 saatte yerel kaynaklı 37 koronavirüs vakası tespit edildi.
VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
Komisyondan yapılan açıklamaya göre, vakaların 24'üne ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde rastlandı.
Doğudaki Cıciang eyaletinde 10, güneydeki Guangdong eyaletinde 2 ve başkent Pekin'de de 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 65 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 386 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1736 hastanın tedavisi sürüyor.