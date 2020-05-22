Çin'de 4, Güney Kore'de 20 yeni korona vakası saptandı

Çin'de 372 kişi karantinaya alınırken, Güney Kore'deki vakaların 9'unun yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Asya ülkelerinde koronavirüs vakası görülmeye devam ediyor.

Çin'de bir gün içinde 4 yeni koronavirüs vakasına rastlanırken, Güney Kore'de 20 yeni vaka görüldü.

Tayland'da ise hiç yeni vaka tespit edilmedi.

372 KİŞİDE KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

Çinli yetkililer, ülkede 372 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğunu, 82 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

GÜNEY KORE'DE YURT DIŞI KAYNAKLI VAKALAR GÖRÜLDÜ

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 9'u Seul'de olmak üzere 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Vakalardan 9'unun da uluslararası yolculuk bağlantısı bulunduğu belirtildi.

TAYLAND'DA VAKA YOK

Tayland ise son 24 saatte ülkede hiç yeni koronavirüs vakasına rastlanmadığı ve koronavirüs nedeniyle ölen olmadığı açıklandı.

Toplam koronavirüs vaka sayısı Çin'de 82 bin 971, Güney Kore'de 11 bin 142, Tayland'da da 3 bin 37.