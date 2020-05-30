Çin'de 4, Güney Kore'de 39 yeni korona vakası saptandı

Çin'de 63 kişi tedavi altına alınırken, Güney Kore'deki vakaların çoğu Seul'de görüldü.

Asya ülkelerinde koronavirüs vakaları görülmeye devam ediyor.

Çinli yetkililer, ülkede son bir günde hepsi dışarıdan gelen 4 yeni koronavirüs vakasına rastlandığını, koronavirüsten ölen olmadığını açıkladı.

Çin'de koronavirüs nedeniyle tedavi gören kişi sayısının da 63 olduğu belirtildi.

GÜNEY KORE'DE 39 VAKA

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre de ülkede son 24 saatte çoğu Seul'de olmak üzere 39 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısının 11 bin 441'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 269 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.