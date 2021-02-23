- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin'de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü
Çin'de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü
Seyir halindeki bir otomobilin bagajından yola düşen çocuk, aniden yoğun trafiğin ortasında kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
- İHA
- 23.02.2021 - 17:05
- Güncelleme : 23.02.2021 - 17:18
Çin’de seyir halindeki bir aracın bagaj kapağı açıldı, bagajdan yolun ortasına 4 yaşında bir çocuk düştü.
Anhui eyaletine bağlı Fuyang kentinde meydana gelen olay anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
ARAÇ YOLUNA DEVAM ETTİ
Kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halindeki beyaz renkteki aracın bagaj kapağının aniden açıldığı ve bir çocuğun yola düştüğü görüldü.
Çocuğun düştüğünü araç içindekiler fark etmedi, araç yoluna devam etti.
ARACIN ARKASINDAN KOŞTU
Düştüğü yerden kalkan 4 yaşındaki çocuk, yoğun trafiğin ortasında kaldı. Daha sonra ise aracın arkasından koşmaya başladı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Çocuğun yokluğunun fark edilmesi üzerine duran araçtan inen kadın koşarak çocuğun yanına geldi. Yoldaki bir motosikletli şahsın çocuğu tutmayı başarması ile olası bir facianın eşiğinden dönüldü.