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    Çin'de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü

    Seyir halindeki bir otomobilin bagajından yola düşen çocuk, aniden yoğun trafiğin ortasında kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 17:18
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    Çin'de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü

    Çin’de seyir halindeki bir aracın bagaj kapağı açıldı, bagajdan yolun ortasına 4 yaşında bir çocuk  düştü.

    Anhui eyaletine bağlı Fuyang kentinde meydana gelen olay anı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    ARAÇ YOLUNA DEVAM ETTİ

    Kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halindeki beyaz renkteki aracın bagaj kapağının aniden açıldığı ve bir çocuğun yola düştüğü görüldü.

    Çocuğun düştüğünü araç içindekiler fark etmedi, araç yoluna devam etti.

    Çin de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü #1

    ARACIN ARKASINDAN KOŞTU

    Düştüğü yerden kalkan 4 yaşındaki çocuk, yoğun trafiğin ortasında kaldı. Daha sonra ise aracın arkasından koşmaya başladı.

    FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Çocuğun yokluğunun fark edilmesi üzerine duran araçtan inen kadın koşarak çocuğun yanına geldi. Yoldaki bir motosikletli şahsın çocuğu tutmayı başarması ile olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

    Çin de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü #2

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