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Çin'de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü

Çin'de 4 yaşındaki çocuk arabanın bagajından yola düştü

Seyir halindeki bir otomobilin bagajından yola düşen çocuk, aniden yoğun trafiğin ortasında kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.