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    Çin'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı

    Tongxiang kentinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir adam tarafından havada yakalandı.
    • 29.07.2022 - 06:02
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 08:56
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    Çin'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı

    Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Tongxiang kentinde, bir binanın 5’inci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

    Çocuk düşmeden binanın altına koştu, düşerken yakaladı

    Yoldan geçen 31 yaşındaki Shen Dong ile yanındaki kadın, 5. katta asıllı kalan küçük çocuğu fark ederek hemen binanın altına koştu.

    Çocuk yere düşmeden binanın altına gelerek kollarını açan Dong, önce binanın birinci katındaki çelik çatıya düşen küçük çocuğu yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

    Çin'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı - VİDEO

    Dışişleri sözcüsü: Kahramanlar aramızda

    İHA'nın haberine göre; filmleri aratmayan kurtarma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafından “Kahramanlar aramızda” başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Dong’u kahraman ilan ederken, Dong’a madalya verilmesini istedi.

    Çin de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı #1

    "Çocuğa ulaşmak sadece içgüdüseldi"

    Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Shen Dong, Çin basınına verdiği demeçte, “Dürüst olmak gerekirse detayları hatırlayamıyorum. Kollarım ağrıyor mu yoksa başka bir şey mi hatırlamıyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi.” ifadelerini kullandı.

    Dong, çocuğun 5’inci kattan ilk olarak düştüğü 1’inci kattaki çelik çatının düşüşünü yumuşattığını ve bu sayede hayatta kaldığını belirtti.

    Çin de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı #2

    Çin de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı #3


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