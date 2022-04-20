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    Çin'de 60 tonluk balina için kurtarma operasyonu

    Zhejiang eyaletinde karaya vuran 60 tonluk balina, 20 saat süren zorlu kurtarma operasyonuyla yeniden okyanusa bırakıldı.
    • 20.04.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 15:17
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    Çin'de 60 tonluk balina için kurtarma operasyonu

    Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesindeki sahilde 60 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğunda bir balina karaya vurdu.

    Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, balinayı okyanusa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

    20 saat sonra okyanusla buluşturuldu

    İHA'nın haberine göre; yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonunda balinanın üzerine kovalarla su döken ekipler, 60 ton ağırlığındaki balinayı yeniden okyanusa kavuşturdu.

    Balinanın okyanusta yüzdüğü o anlar izleyenleri gülümsetti.

    Çin'de 60 tonluk balina için kurtarma operasyonu ViDEO

    Çin de 60 tonluk balina için kurtarma operasyonu #1


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