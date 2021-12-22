Çin’de, 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu

Ganzhou şehrinde, yaklaşık 66 milyon yaşında olduğu tahmin edilen, Oviraptorosaur dinozor türüne ait bir embriyo bulundu.

Çin’in Jiangxi eyaletinin Ganzhou şehrinde Oviraptorosaur dinozor türüne ait bir embriyo bulundu.

Araştırmacılar, 'Bebek Yingliang' adını verdikleri embriyo fosili daha önce dinozorlarda görülmeyen ancak modern kuşlara benzeyen bir duruş olan başını vücudunun altında, ayakları iki yanda ve sırtı kıvrılmış halde buldu.

‘EN İYİ DİNOZOR EMBRİYOLARINDAN BİRİ’

Birmingham Üniversitesi’nden Araştırmacı Fion Waisum Ma, fosil dinozorun tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi dinozor embriyolarından biri olduğunu belirtti.

“TIPKI YUMURTASINDA KIVRILMIŞ BİR YAVRU KUŞA BENZİYOR”

Araştırmacı Fion Waisum Ma, "Bu küçük doğum öncesi dinozor, tıpkı yumurtasında kıvrılmış bir yavru kuşa benziyor. Bu durum günümüz kuşlarının birçok özelliğinin ilk olarak dinozor atalarında evrimleştiğinin bir başka kanıtı." dedi.

72 İLA 66 MİLYON YAŞINDA

Araştırmacılar, bebek fosilin 72 ila 66 milyon yaşında olduğunu, muhtemelen yumurtanın çamur kayması sayesinde gömüldüğünü, bu sayede uzun süre leş yiyicilerden korunduğunu düşündğklerini belirtti.

Ayrıca, bebek fosilin eğer yaşasaydı 2 ila 3 metre boyuna ulaşabileceği de ifade edildi.

'Yumurta hırsızı kertenkeleleri' anlamına gelen Oviraptorosaurlar dizonor türü, Geç Kretase döneminde şu anda Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan tüylü dinozorlardandı.

Yaklaşık 27 cm uzunluğunda olan fosil bebek, Çin’in Yingliang Taş Doğa Tarihi Müzesi'nde 17 cm büyüklüğünde bir yumurtanın içinde sergileniyor.