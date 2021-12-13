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    Çin'de 80 koronavirüs vakası tespit edildi

    Yurt dışı kaynaklı 21 vakanını tespit edildiği Çin'de yurt içi kaynaklı vakaların sayısı açıklandı. Virüsle bağlantılı ölümün yaşanmadığı belirtildi.
    • AA
    • 13.12.2021 - 07:29
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    Çin'de 80 koronavirüs vakası tespit edildi

    Çin'de yeni koronavirüs vakaları ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Ülkede son 24 saatte yerel kaynaklı 80 koronavirüs vakasına rastlandı.

    80 VAKAYA RASTLANDI

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 74'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.

    Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 5, Şensi'de bir yerel kaynaklı vaka görüldü.

    VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM YOK

    Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

    Çin de 80 koronavirüs vakası tespit edildi #1

    KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

    Koronavirüs salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 780 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1381 hastanın tedavisi sürüyor.

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