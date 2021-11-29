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    Çin’de 9 yaşındaki kız çocuğu, buz tutan göle düştü

    Çin’in Gansu eyaletinde buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kız, çevrede bulunan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 19:44
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    Çin’de 9 yaşındaki kız çocuğu, buz tutan göle düştü

    Çin’in Gansu eyaletine bağlı Zhangye kentinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, buz tutmuş gölün üzerinde patenle kaydığı sırada buzun kırılması sonucu suya düştü.

    ÖĞRENCİLER KURTARDI

    Gölün yakınından geçen 3 üniversite öğrencisi kızı kurtarmak için hemen göle atlarken, diğer bir öğrenci ise çevrede bulduğu şerit ve sopa yardımı ile kızın gölden çıkarılmasına yardım etti.

    Çin’de 9 yaşındaki kız çocuğu, buz tutan göle düştü VİDEO

    Çin’de 9 yaşındaki kız çocuğu, buz tutan göle düştü #1

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