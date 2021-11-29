- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin’de 9 yaşındaki kız çocuğu, buz tutan göle düştü
Çin’de 9 yaşındaki kız çocuğu, buz tutan göle düştü
Çin’in Gansu eyaletinde buz tutan göle düşen 9 yaşındaki kız, çevrede bulunan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 29.11.2021 - 19:37
- Güncelleme : 29.11.2021 - 19:44
Çin’in Gansu eyaletine bağlı Zhangye kentinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, buz tutmuş gölün üzerinde patenle kaydığı sırada buzun kırılması sonucu suya düştü.
ÖĞRENCİLER KURTARDI
Gölün yakınından geçen 3 üniversite öğrencisi kızı kurtarmak için hemen göle atlarken, diğer bir öğrenci ise çevrede bulduğu şerit ve sopa yardımı ile kızın gölden çıkarılmasına yardım etti.
Çin’de 9 yaşındaki kız çocuğu, buz tutan göle düştü VİDEO