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    Çin'de 900 yıllık Wan’an Köprüsü cayır cayır yandı

    Çin'de 900 yıllık Wan’an Köprüsü cayır cayır yandı

    Tarihi 900 yıl kadar eskiye dayanan ahşap Wan’an Köprüsü insan kaynaklı olduğu düşünülen yangında ağır hasar aldı.
    • 08.08.2022 - 01:27
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 01:40
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    Çin’in Fujian eyaletinde yer alan Ningde kentine bağlı Pingnan ilçesinde yer alan 900 yıllık köprü çıkan yangının 10 saatte söndürülmesi nedeniyle yanarak küle döndü.

    Yangının insan eliyle çıktığı düşünülüyor

    Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Çin basınında görüşlerine yer verilen bazı uzmanlar yangının insan kaynaklı olabileceğini kaydetti.

    Çin'de 900 yıllık Wan’an Köprüsü cayır cayır yandı - Video

    Çin de 900 yıllık Wan’an Köprüsü cayır cayır yandı #1

    Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü

    Çin tarihindeki Song Hanedanı (960-1127) döneminde inşa edilen Wan’an Köprüsü, geçmişte birçok kez restore edildi.

    Köprü, 2005 yılında ulusal düzeyde kültürel kalıntı olarak korumaya alınmıştı.

    Çin de 900 yıllık Wan’an Köprüsü cayır cayır yandı #2

    Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü

    İHA'nın haberine göre Wan’an Köprüsü, 98,2 metre uzunluğa, 4,7 metre genişliğe sahip ve aynı zamanda Çin’in en uzun ahşap kemerli köprüsü olarak biliniyor.

    Çin de 900 yıllık Wan’an Köprüsü cayır cayır yandı #3


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