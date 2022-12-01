Çin'de, ağır karantina koşulları hafifletiliyor

Koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle sert yaptırımlar uygulanan ülkede, protestoların artması sonucu yeni kararlar alındı. Buna göre, düşük riskli hastalar evde izole olabilecek.

Küresel çapta krize neden olan koronavirüs salgını, çıkış noktası Çin'de yeniden alarma geçti.

Çin hükümeti, yeniden binleri bulan vaka sayıları sonrasında, halka dayatmalara başladı.

Ülkede büyük kaosa neden olan durumda, sağlık ekipleri test yaptırmayı kabul etmeyen kadına sokak ortasında anal test yaparken, evlerinde kalması gereken insanların da dışarı çıkmamaları için kapıları kaynakladı.

Yaşanan bu olaylar, ülke genelinde kriz ve protestolara neden oldu.

Pekin'den yeni karar

Bloomberg’de yer alan habere göre, salgınının başından bu yana koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler devletin karantina merkezlerine gönderilirken başkent Pekin, artan vakalar ve protestolar gölgesinde yeni bir karar alıyor.

Düşük riskli hastalar evde izole olabilecek

Konuyla ilgili kişiler, düşük riskli hastaların isterlerse bir hafta evde izole olabileceğini söyledi. Yeni uygulamanın Pekin’in 3.5 milyon nüfusla en kalabalık Chaoyang bölgesinde şimdiden başladığı belirtildi.

Kaynaklar, kararın arkasında kısıtlı kaynaklar ve toplumsal memnuniyetsizliğin olduğunu söyledi.

Kapılar açıldığında alarm verecek

İzolasyon sürecini evden tamamlayanların dışarı çıkmayacaklarına dair bir belge imzalayacakları ve kapılarının açıldığı zaman alarm verecek manyetik bir sensör yerleştirileceği belirtildi.