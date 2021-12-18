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    Çin'de, akaryakıt pompasını ateşe verdi

    Shenzhen kentinde bir şahıs, akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada akaryakıt pompasını ateşe verdi. Aracın alev aldığı o anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 14:28
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    Çin'de, akaryakıt pompasını ateşe verdi

    Çin'in Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda, bir şahıs dolum yapan bir aracın yanına yaklaştı.

    Bir süre bekledikten sonra harekete geçen şahıs, dolum yapılan araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkarıp ateşe verdi.

    Şahıs koşarak uzaklaşırken, araç bir anda alevler içinde kaldı.

    KENDİNİ DIŞARI ATTI

    Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı.

    Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü.

    Çin'de, akaryakıt pompasını ateşe verdi VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Faciadan dönülen o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    Pompayı ateşe veren şahıs gözaltına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Çin de, akaryakıt pompasını ateşe verdi #1

    Çin de, akaryakıt pompasını ateşe verdi #2

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