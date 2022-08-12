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    Çin’de aşırı sıcaklara karşı kırmızı alarm

    Çin'de aşırı sıcak hava dalgasının etkili olması beklenen bölgeler için "kırmızı alarm" verildi.
    • 12.08.2022 - 18:19
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 18:20
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    Çin’de aşırı sıcaklara karşı kırmızı alarm

    Çin’de farklı bölgelerde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm yayınlandı.

    Ulusal Meteoroloji Merkezi Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Henan, Hubei, Shandong, Anhui, Jiangsu, Şanghay, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Sincan ve İç Moğolistan’ın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 35 ila 39 derece arasında değişmesinin beklendiğini açıkladı.

    42 dereceyi de geçebileceği belirtildi

    Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Şanghay ve Zhejiang’ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40, 42 santigrat dereceyi de geçebileceği konusunda uyarıda bulundu.

    Yerel yetkililere sıcak hava dalgasına karşı acil önlemler almaları, yüksek sıcaklıklara maruz kalan dış mekanlardaki çalışmalarını askıya almaları ve yangın önleme tedbirlerine dikkat etmeleri konusunda çağrı yapılırken, hassas gruplara özellikle dikkat etmeleri tavsiye edildi.

    İHA'nın haberine göre, sıcaklıkların artışıyla birlikte elektrik tellerinde ve trafolarda görülebilecek aşırı yüklenme kaynaklı yangınlara karşı da tedbir alınması gerektiği aktarıldı.

    15 bölgeye turuncu alarm verilmişti

    Öte yandan; Ulusal Meteoroloji Merkezi, perşembe günü 15 bölge için aşırı sıcak hava nedeniyle "turuncu alarm" verildiğini açıklamıştı.

    Çin’in dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde "kırmızı alarm" en üst alarm seviyesini temsil ederken, onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

    Çin’de aşırı sıcaklara karşı kırmızı alarm #1


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