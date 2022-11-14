Çin'de az bebek endişesi yaşanıyor

Yıllardır tek çocuk politikasının uygulandığı Asya ülkesindeki nüfus, azalmayla karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili, "Ülke, yaşlanmaya hazırlanmalı. Geç evlenmenin doğumlara etkisi var" denildi.

Dünya nüfusu 8 milyara yaklaşıyor.

Worldometers internet sitesinin verisine göre; nüfus, 7,9 milyar seviyesine ulaştı.

Tek çocuk politikası

Ülkelere göre nüfus sıralamasında Çin, 1 milyar 452 milyon nüfusla ilk sırada yer alırken, 1 milyar 412 milyon ile Hindistan ikinci sırada geliyor.

Çin, uzun bir süredir nüfus artışını kontrol altında tutmak için 1980'den 2015'e kadar katı bir şekilde "tek çocuk" politikası uyguladı.

Çin nüfusunda azalma 'tehlikesi'

Ancak Birleşmiş Milletler, Çin'in nüfusunun, gelecek yıldan itibaren azalmaya başlamasını bekliyor. Hindistan'ın ise ilk sıraya yükseleceği öngörülüyor.

Reuters'ın haberine göre, yaşlanan ve küçülen nüfus, planlamacılar için bir dizi soruna neden oluyor.

"Çin'in karşı karşıya olduğu çok önemli bir durum"

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Profesör Shen Jianfa, "Yaşlanan nüfusun çok hızlı artmasını bekliyoruz. Bu, Çin'in karşı karşıya olduğu, 20 yıl öncesine göre çok önemli bir durum. Birkaç yıl çok yüksek olacak. Bu yüzden ülke, yaklaşan yaşlanmaya hazırlanmalı." dedi.

39 yaşındaki Çinli yazılım geliştiricisi Tang Huajun, evli arkadaşlarının çoğunun sadece bir çocuğu olduğunu ve onların da kendisi gibi yeni çocuk planı yapmadıklarını söyledi.

"Bırakın çocuk sahibi olmayı, evlenmekle bile ilgilenmiyorlar"

Tang, "Gençler bırakın çocuk sahibi olmayı, evlenmekle bile ilgilenmiyorlar." diye konuştu.

Çocuk bakımının yüksek maliyetinin, Çin'de çocuk sahibi olmak için büyük bir "caydırıcı" olduğu belirtiliyor.

"Geç evlenmenin doğumlara etkisi var"

"Diğer bir neden ise çoğumuzun çok geç evlenmesi ve hamile kalmanın zor olmasıdır." diyen Tang, "Geç evlenmenin kesinlikle doğumlara etkisi olacağını düşünüyorum." vurgusu yaptı.