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- Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı
Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı
Bariyerin içinden geçmeye çalışan çocuğun kafası demire sıkıştı. Küçük çocuk annesi ve yanlarına gelen kişi tarafından parmakların arasından çıkarıldı .O anlar kamerada.
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 11:21
- Güncelleme : 11.12.2021 - 11:22
Çin'de annelerinin yanında duran iki çocuk arabaların geçiş yaptığı bariyerin önüne doğru koşmaya başladı.
Bariyerin arka kısmında bekleyen otomobil tam geçiş yapacağı sırada küçük çocuk, kafasını demirden içeri sokmaya çalıştı.
ÇOCUK BARİYERDE ASILI KALDI
Bariyerin havaya kalkmasıyla birlikte küçük çocuk, havada asılı kaldı.
O esnada ise oğlunu gören anne panik yaşadı.
KURTARILDI
Olayın ardından çocuğu gören sürücü,arabasından inerek annesiyle birlikte küçük çocuğu bariyerden kurtarmayı başardılar.
Yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı