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    Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı

    Bariyerin içinden geçmeye çalışan çocuğun kafası demire sıkıştı. Küçük çocuk annesi ve yanlarına gelen kişi tarafından parmakların arasından çıkarıldı .O anlar kamerada.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 11:22
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    Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı

    Çin'de annelerinin yanında duran iki çocuk arabaların geçiş yaptığı bariyerin önüne doğru koşmaya başladı.

    Bariyerin arka kısmında bekleyen otomobil tam geçiş yapacağı sırada küçük çocuk, kafasını demirden içeri sokmaya çalıştı.

    ÇOCUK BARİYERDE ASILI KALDI

    Bariyerin havaya kalkmasıyla birlikte küçük çocuk, havada asılı kaldı.

    O esnada ise oğlunu gören anne panik yaşadı.

    KURTARILDI

    Olayın ardından çocuğu gören sürücü,arabasından inerek annesiyle birlikte küçük çocuğu bariyerden kurtarmayı başardılar.

    Yaşanan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı

    Çin de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı #1

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