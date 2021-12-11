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Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı

Çin'de bariyer kapısına sıkışan çocuk asılı kaldı

Bariyerin içinden geçmeye çalışan çocuğun kafası demire sıkıştı. Küçük çocuk annesi ve yanlarına gelen kişi tarafından parmakların arasından çıkarıldı .O anlar kamerada.