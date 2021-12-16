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    Çin'de bilinen en geniş radyo dalga patlamaları dizisi saptandı

    Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST) bugüne dek kaydedilen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları (FRB) dizisini tespit ettiği açıklandı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 00:45
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    Çin'de bilinen en geniş radyo dalga patlamaları dizisi saptandı

    Dünyanın en büyük radyo teleskobundan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını belirtti.

    Şinhua ajansının haberine göre Li, gözlem sonuçları "Nature" dergisinde yayınlanan patlamanın, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.

    Araştırmacılar bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

    Çin de bilinen en geniş radyo dalga patlamaları dizisi saptandı #1

    DÜNYANIN EN BÜYÜK RADYO TELESKOBU

    2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

    Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

    Çin de bilinen en geniş radyo dalga patlamaları dizisi saptandı #2

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