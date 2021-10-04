Çin'de, binlerce kişi gün doğumu izlemek için Tai Dağı'na akın etti

Çin'de, binlerce kişi gün doğumu izlemek için Tai Dağı'na akın etti

Binlerce kişi, güneşin doğuşunu izlemek için Tai Dağı’na akın etti. Dar dağ yolunda saatlerce zirveye ulaşmak için bekleyen kalabalık, kameraya yansıdı.

Çin’in Shandong Eyaleti'ndeki Tai'an şehrinde, 1 Ekim günü sabah saatlerinde, güneşin doğuşunu izlemek isteyen binlerce kişi Tai Dağı’na akın etti.

Turistlerin de içinde bulunduğu kalabalık, dar dağ yolunda kilometrelerce sıra oluşturdu.

Adım adım ilerleyen kalabalıkta bekleyen vatandaşlar, zirveye ulaşıp manzarayı izleyebilmek için saatlerce bekledi.

Sırada bekleyen bazı vatandaşların, maskelerini çıkardığı görüldü.

Kalabalığın dağın zirvesine zorlu yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı.

“ENERJİ SARF ETMEYE GEREK YOK”

Zheng isimli bir turist, zirveye ulaşabilmek için enerji sarf etmeye gerek olmadığını, arkadakilerin itmesiyle zaten dağa ulaşılabildiğini söyledi.

Çin'de, binlerce kişi gün doğumu izlemek için Tai Dağı'na akın etti VİDEO



BİLET SATIŞLARI DURDURULDU

Dağın tam kapasiteye ulaşmasıyla manzaralı noktanın biletlerinin satışı, 1 Ekim günü 16.00 ile 2 Ekim 05.00 arasında durduruldu.

Ayrıca yoğun kalabalık nedeniyle, 21 Ekim-5 Ekim tarihlerinde de 03.00-16.00 saatleri arasında iki kez bilet satışını durduruldu.