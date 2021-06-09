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    Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı

    Bir maymun, girdiği dükkanda raflara bakmaya başladı. Dükkan sahibinin paniğe kapılması üzerine maymun, raflardan bir kutu içki alıp dükkandan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 12:43
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    Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı

    Çin'in güneybatısındaki Guizhou Eyaletindeki Guiyang şehrinde bir maymun, yol üzerinde duran bir dükkana girdi.

    Bir süre içeride ilerleyen maymun, sakince raflara göz atmaya başladı.

    DIŞARI ÇIKTI

    Dükkan sahibi kadın, bir süre maymunu fark etmedi.

    Fark ettiğinde ise paniğe kapılarak dükkandan dışarı çıktı.

    Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Kadının verdiği tepki üzerine maymun da hızla raftan bir kutu kaparak dükkandan çıktı.

    Daha sonra çaldığı içki ile ağaca çıkan maymunun o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı VİDEO

    Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı #2

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