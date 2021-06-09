Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı

Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı

Bir maymun, girdiği dükkanda raflara bakmaya başladı. Dükkan sahibinin paniğe kapılması üzerine maymun, raflardan bir kutu içki alıp dükkandan çıktı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou Eyaletindeki Guiyang şehrinde bir maymun, yol üzerinde duran bir dükkana girdi.

Bir süre içeride ilerleyen maymun, sakince raflara göz atmaya başladı.

DIŞARI ÇIKTI

Dükkan sahibi kadın, bir süre maymunu fark etmedi.

Fark ettiğinde ise paniğe kapılarak dükkandan dışarı çıktı.

KAMERAYA YANSIDI

Kadının verdiği tepki üzerine maymun da hızla raftan bir kutu kaparak dükkandan çıktı.

Daha sonra çaldığı içki ile ağaca çıkan maymunun o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Çin’de bir dükkana giren maymun içki çaldı VİDEO

