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    Çin'de bir kent daha karantinaya alındı

    Çin’in ‘sıfır Covid’ politikaları kapsamında, Omicron varyantı görülen beş milyon nüfuslu Anyang kenti de karantinaya alındı.
    • AA
    • 12.01.2022 - 04:09
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    Çin'de bir kent daha karantinaya alındı

    Çin'in Henan bölgesindeki Anyang şehride iki Omicron vakası tespit edildi. İki vaka üzerine şehirde yaşayan herkese evden çıkmamaları söylendi.

    SEYAHAT YASAKLANDI, TOPLU TEST BAŞLADI

    Karantina önlemi kapsamında zorunlu olmayan tüm işletmeler kapatıldı, şehir dışına seyahat yasaklandı ve toplu test uygulamasına başlandı.

    Çin de bir kent daha karantinaya alındı #1

    MİLYONLARCA İNSAN, 3 HAFTADIR KARANTİNADA

    Çin, Omicron varyantıyla mücadelede sıkı kapanma stratejisi izliyor. Henan bölgesinde en az üç şehirde karantina uygulanırken Yuzhou şehrinde de 1 milyon insana evden çıkmamaları söylendi. Xi’an’da yaşayan milyonlarca insan da üç haftadır karantinada.

    Çin de bir kent daha karantinaya alındı #2


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