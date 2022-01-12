Çin'de bir kent daha karantinaya alındı

Çin'de bir kent daha karantinaya alındı

Çin’in ‘sıfır Covid’ politikaları kapsamında, Omicron varyantı görülen beş milyon nüfuslu Anyang kenti de karantinaya alındı.

Çin'in Henan bölgesindeki Anyang şehride iki Omicron vakası tespit edildi. İki vaka üzerine şehirde yaşayan herkese evden çıkmamaları söylendi.

SEYAHAT YASAKLANDI, TOPLU TEST BAŞLADI

Karantina önlemi kapsamında zorunlu olmayan tüm işletmeler kapatıldı, şehir dışına seyahat yasaklandı ve toplu test uygulamasına başlandı.

MİLYONLARCA İNSAN, 3 HAFTADIR KARANTİNADA

Çin, Omicron varyantıyla mücadelede sıkı kapanma stratejisi izliyor. Henan bölgesinde en az üç şehirde karantina uygulanırken Yuzhou şehrinde de 1 milyon insana evden çıkmamaları söylendi. Xi’an’da yaşayan milyonlarca insan da üç haftadır karantinada.