Çin'de büyük skandal! Çin Seddi'ni yıkan işçiler gözaltına alındı Şansi eyaletinde, bölgedeki yol çalışmalarında görevli işçiler, Çin Seddi'nde kestirme yol açtı. Olayla ilgili iki işçi yakalandı.

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Çin'de skandal bir olay yaşandı.

Olayın öznesi kilometrelerce uzunlukta, dünyanın en önemli yapılarından biri olan Çin Seddi...

Yapının Şansi eyaletindeki Ming dönemi bölümü, bir yol çalışmasına kurban gitti.

Kestirme yol için Çin Seddi'ni yıktılar

Bölgede devam eden yol çalışmasının işçileri, Çin Seddi'nde kestirme yol yapmak için kepçe kullanarak delik kazdı.

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, 2 kişinin Çin Seddi'nde 'geri dönüşü olmayan hasara' neden olduğunu duyurdu.

2 işçi gözaltına alındı

Şüpheliler, sorgu sırasında yollarını kısaltmak amacıyla duvarda bir kestirme yol yapmak için kepçe kullandıklarını itiraf etti.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

CCTV'den yapılan açıklamada, "Şu anda iki şüpheli yasalara uygun olarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi.