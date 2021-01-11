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    Çin'de çelik tele çarpan alkollü sürücü takla attı

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tele çarpıp takla atan alkollü sürücü, neye uğradığını şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 10:49
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    Çin'de çelik tele çarpan alkollü sürücü takla attı

    Direksiyon başına alkollü geçen sürücü, kaza yapmaktan kurtulamadı.

    Çin'de alkollü sürücü, kurallara aldırmayıp hızla dönüş yapmaya kalktı.

    Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada sürücü, hızlı dönüşün ardından çelik tele çarparak takla attı.

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZA ANI

    Kaza anında kaldırımda yürüyenler ölümden dönerken, alkollü sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

    Çin'de çelik tele çarpan alkollü sürücü takla attı ViDEO

    Çin de çelik tele çarpan alkollü sürücü takla attı #1

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