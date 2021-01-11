- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin'de çelik tele çarpan alkollü sürücü takla attı
Çin'de çelik tele çarpan alkollü sürücü takla attı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tele çarpıp takla atan alkollü sürücü, neye uğradığını şaşırdı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 10:37
- Güncelleme : 11.01.2021 - 10:49
Direksiyon başına alkollü geçen sürücü, kaza yapmaktan kurtulamadı.
Çin'de alkollü sürücü, kurallara aldırmayıp hızla dönüş yapmaya kalktı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada sürücü, hızlı dönüşün ardından çelik tele çarparak takla attı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZA ANI
Kaza anında kaldırımda yürüyenler ölümden dönerken, alkollü sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Çin'de çelik tele çarpan alkollü sürücü takla attı ViDEO