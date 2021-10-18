Yulin şehrinde, geri manevra yapan bir otomobil, gaza fazla yüklenince hızlandı. O sırada otomobilin arkasından geçmekte olan çocuğu, annesinin refleksi kurtardı.

Çin’in güney bölgesinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Yulin şehrinde, 16 Ekim günü, geri manevra yapan bir otomobil sürücüsü, feci bir kazadan kıl payı kurtuldu.

O sırada otomobilin arkasından geçmekte olan anne ve 2 çocuğunu fark edemeyen sürücü, gaza yüklenince otomobil kendisini geri attı.

KAMERAYA YANSIDI

Muhtemel kazayı önceden sezen anne, ani bir refleks ile çocuğunu çekip aldı.

Annenin çocuğun kıyafetini çekerek kurtardığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin’de, çocuğu otomobilin altında kalmaktan annesinin refleksi kurtardı VİDEO



BAŞKA BİR ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çocuğu ezmekten son anda kurtulan otomobil ise, park halinde olan siyah bir araca çarparak durabildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.