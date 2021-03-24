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    Çin'de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi

    Geri geri gelen arabanın altına sürüklenen yaşlı kadının mucizevi kurtuluşu kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 13:38
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    Çin'de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi

    Çin'in Zhejiang eyaletinin Wuyi ilçesinde geri manevra yapan sürücü, yaşlı bir kadına çarpıp aracın altına aldı.

    Durumu fark etmeyerek geri gelmeye devam eden şahıs, kadını metrelerce sürükledi.

    O ANLAR KAMERADA

    Dikkatsiz sürücü olay yerinden uzaklaşırken, yaşlı kadın ise kendi kendine ayağa kalktı. Kadının kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar da bölgede bulunan güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

    Çin'de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi

    Çin de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi #1

    Çin de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi #2

    Çin de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi #3

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