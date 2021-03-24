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- Çin'de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi
Çin'de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi
Geri geri gelen arabanın altına sürüklenen yaşlı kadının mucizevi kurtuluşu kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 13:34
- Güncelleme : 24.03.2021 - 13:38
Çin'in Zhejiang eyaletinin Wuyi ilçesinde geri manevra yapan sürücü, yaşlı bir kadına çarpıp aracın altına aldı.
Durumu fark etmeyerek geri gelmeye devam eden şahıs, kadını metrelerce sürükledi.
O ANLAR KAMERADA
Dikkatsiz sürücü olay yerinden uzaklaşırken, yaşlı kadın ise kendi kendine ayağa kalktı. Kadının kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan o anlar da bölgede bulunan güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Çin'de dikkatsiz sürücü yaşlı kadını arabanın altında sürükledi