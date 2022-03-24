Çin'de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor

Kazanın yaşandığı bölgede arama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Ekipler, ikinci kara kutunun da bulunmasıyla olayı aydınlatmayı hedefliyor.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşmesinin nedenini belirlemek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), China Eastern Hava Yolları'na ait uçağın iki kara kutusundan birinin bulunduğunu açıklamıştı.

İKİNCİ KARA KUTU ARANIYOR

Ekipler, kazanın yaşandığı bölgede ikinci kara kutuyu bulmak için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bir CAAC yetkilisi, çarşamba günü bulunan ilk kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğunu söyledi. Cihazın kazadan nispeten iyi bir şekilde kurtulduğu ve analiz için Pekin'e gönderildiği kaydedildi.

PİLOTLAR KULEYE YANIT VERMEDİ

Kokpit ses kayıt cihazının, incelemelerde bulunan müfettişlere uçuşun üç pilotu arasındaki iletişimin ayrıntılarını sağlayacağı belirtildi.

Çinli yetkililer, pilotların ani düşüş sırasında hava trafik kontrolörlerinin çağrılarına yanıt vermediğini ifade etmişti.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı ViDEO