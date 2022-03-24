Petrol
120.37
-1.01%
Euro
16.33
-0.12%
Dolar
14.83
-0.02%
Altın
926.16
-0.19%
Borsa
2190
0.30%
Bitcoin
637.744
1.96%
BTXN Coin
41.50
-0.52%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Çin'de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor

    Kazanın yaşandığı bölgede arama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Ekipler, ikinci kara kutunun da bulunmasıyla olayı aydınlatmayı hedefliyor.
    • REUTERS
    • 24.03.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor

    Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşmesinin nedenini belirlemek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

    Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), China Eastern Hava Yolları'na ait uçağın iki kara kutusundan birinin bulunduğunu açıklamıştı.

    İKİNCİ KARA KUTU ARANIYOR

    Ekipler, kazanın yaşandığı bölgede ikinci kara kutuyu bulmak için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

    Bir CAAC yetkilisi, çarşamba günü bulunan ilk kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğunu söyledi. Cihazın kazadan nispeten iyi bir şekilde kurtulduğu ve analiz için Pekin'e gönderildiği kaydedildi.

    PİLOTLAR KULEYE YANIT VERMEDİ

    Kokpit ses kayıt cihazının, incelemelerde bulunan müfettişlere uçuşun üç pilotu arasındaki iletişimin ayrıntılarını sağlayacağı belirtildi.

    Çinli yetkililer, pilotların ani düşüş sırasında hava trafik kontrolörlerinin çağrılarına yanıt vermediğini ifade etmişti.

    Çin de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor #1

    Çin de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor #2

    Çin de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor #3

    Çin de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor #4

    Çin de düşen uçağın ikinci kara kutusu aranıyor #5

    Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı ViDEO


    İlginizi Çekebilir

    Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi
    Ekonomi

    Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi

    İsrail, Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için ABD'ye çağrı yaptı
    Dünya

    İsrail, Mısır'a F-15 savaş uçağı satması için ABD'ye çağrı yaptı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir