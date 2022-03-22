Çin'de düşen uçaktan kurtulan olmadı

Dağlık bölgede düşen ve alevlere teslim olan uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı, dün Guangşi eyaletinde düştü.

China Eastern Hava Yolları'na ait uçak, aniden irtifa kaybetmeye başladı.

UÇAK YERE ÇAKILDI

5735 sefer sayılı China Eastern yolcu uçağı, 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken yerel saatle 14.20'de, saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçti ve bir buçuk dakika içinde yere çakıldı.

KURTULAN OLMADI

Çarpmanın etkisiyle patlama yaşanırken, kazanın ardından arama kurtarma ekipleri, bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı.

Uçağın parçaları toplanırken, ormanlık alanda sağ kurtulan olup olmadığı araştırıldı. Ancak 123 yolcu ve 9 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiği belirlendi.

6,5 YILDIR HİZMET VERİYORDU

ABD'li üretici tarafından 2015 yılında hava yolu şirketine teslim edilen "Boeing 737-800" tipi uçak, 6,5 yıldır hizmet veriyordu.

China Southern ve Air China ile birlikte Çin'in en büyük üç hava yolu şirketinden biri olan China Eastern'ın 600'den fazla uçaktan oluşan filosunda 109 adet Boeing 737-800 bulunuyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YOLCU UÇAĞI

Boeing'in, ilk kez 1997'de piyasaya sürdüğü 737-800 tipi uçak, dünyanın en tercih edilen dar gövdeli yolcu uçakları arasında bulunuyor. Çift motorlu, tek koridorlu uçaklardan bugüne kadar 5 bin 200'den fazla üretildi.

737-800'lerin bugüne kadar karıştığı en ölümcül olay, Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları'nın Ukrayna Hava yolları'na ait bir yolcu uçağını yanlışla vurmasının ardından yaşanmıştı. Olayda uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

DAHA ÖNCE İKİ KAZA YAŞADI

China Eastern Hava Yolları'na ait "5398" sefer sayılı Şıncın-Fucou uçağı, 26 Ekim 1993'te Fucou Yişu Havaalanı'na yağmurlu ve rüzgarlı havada inişi sırasında piste çakılmıştı. Kazada uçaktaki 80 yolcudan ikisi hayatının kaybetmişti.

"Baotou Hava Felaketi" olarak adlandırılan diğer kazada ise "5210" sefer sayılı China Eastern Hava Yolları uçağı, 21 Kasım 2004'te, Pekin aktarmalı Şanghay'a gitmek üzere İç Moğolistan'ın Baotou Erliban Havaalanı'ndan kakışından bir süre sonra havaalanı yakınındaki Nanhay Parkı'ndaki göle çakılmış, kazada uçaktaki 53, yerdeki 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı ViDEO





