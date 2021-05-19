Rüzgarın etkisiyle açılan demir kapı, önünde bekleyen adamı yere serdi.

Çin'in Şansi adlı bölgesinde talihsiz bir an yaşandı.

Taiyuan kentinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir kişi, ayakkabısındaki kiri silmek için olacaklardan habersiz bir şekilde eğildi.

DEMİR KAPI RÜZGARIN ETKİSİYLE AÇILINCA...

Rüzgarın etkisiyle açılan demir kapı adama çarptı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kapı darbesiyle yere düşen adam yaralandı.

Yerden kalkıp yürümeye çalıştığı görülen adamın bacaklarında ağrı hissettiği anlaşılıyor. Talihsiz kişi, kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Çin'de eğilen adama demir kapı çarptı ViDEO