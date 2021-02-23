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- Çin’de elektrik direğinin tepesinde mekik çekti
Çin’de elektrik direğinin tepesinde mekik çekti
- AA
- 23.02.2021 - 12:46
- Güncelleme : 23.02.2021 - 12:50
Çin’in Sıçuan eyaleti Çıngdu kentinin Pidou semtinde Vu soyadlı 22 yaşındaki genç, elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çekti.
İşlek caddedeki elektrik direğinin tepesindeki genci görenlerin yetkililere haber vermesinin ardından bölgede, binlerce haneyi etkileyen elektrik kesintisine gidildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, genci aşağı inmesi için yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştı.
Sonunda Vu aşağıya indi ve polisler tarafından gözaltına alındı.
Gencin mekik çekmek için direğin tepesine neden çıktığı bilinmiyor.
Çin'de elektrik direğinin tepesinde mekik çeken kişi İZLE
‘UYURGEZER OLABİLİR’
Olay ülkenin sosyal medyasında tepki topladı.
Bir kullanıcı, "Sonunda evimin elektriğinin kesilmesine kimin neden olduğunu buldum." yorumunu yaptı, bazı kullanıcılar da şahsın içkili, uyuşturucu almış ya da uyurgezer olabileceği fikrini paylaştı.