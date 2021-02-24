Çin’de ev işlerine yardım etmeyen koca tazminata mahkum edildi

Başkent Pekin'de görülen boşanma davasında, 5 yıl süren evlilikte ev işleri ve çocuk bakımında karısına yardımcı olmayan kişinin 7 bin 739 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Çin’in başkenti Pekin’de Chen soyadlı erkek, 5 yıllık evliliğin ardından geçen yıl eşine boşanma davası açtı.

Başlarda boşanmaya istekli olmayan Wang soyadlı kadın, daha sonra eşinin ev işlerine yardımcı olmadığı ve oğullarının bakımında sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle tazminat talep etti.

7 BİN 739 DOLAR TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Pekin'deki Fangşan Bölge Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, erkeğin eşine, yaptığı ev işleri için bir sefere mahsus 50 bin yuan (7 bin 739 dolar) tazminat ödemesine karar verildi.

Ayrıca karara göre adam, eşine aylık 2 bin yuan (yaklaşık 310 dolar) nafaka ödeyecek.

Duruşma hakimi, yaptığı basın açıklamasında, müşterek mülkiyetlerin, maddi mülk olarak görüldüğünü ancak ev işlerinin manevi mülkiyet değerinde olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Haberi gören sosyal medya kullanıcılarından bazıları, mahkemenin açıkladığı tazminat miktarını düşük buldu, bazıları da erkeklerin daha fazla ev işi yapması gerektiğini yazdı.