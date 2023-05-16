Çin'de genç işsizliği, nisanda rekor kırdı İşsizlik ve de özellikle genç işsizliği, dünyanın ortak sorunu. Ancak nüfus yoğunluğu ile tanınan Çin'de bu durum nisanda yüzde 20,4 ile rekor seviyeye ulaştı.

AA

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı verilere göre Çin'de nisan ayında, sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında artış kaydederken genç işsizliği de rekor seviyeye ulaştı.

Buna göre, kentlerdeki işsizlik oranı nisanda, önceki aya göre 0,1 puan azalarak 5,2'e gerilerken 16-24 yaşlarındaki genç nüfusta 0,8 puan artışla yüzde 20,4'e yükseldi.

İşsizlikte 1990'lardan bu yana en yüksek seviye

İşsizlikteki genel azalmaya karşın genç işsizliği, geçen yıl temmuz ayında kaydedilen yüzde 19,9'luk rekor seviyeyi aşarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İşsizliği koronavirüs salgını tetiklemişti

Koronavirüs salgınının başından itibaren artan genç işsizliğinin hala yüksek olması ekonomik toparlanmada kırılganlığın devam ettiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

"Gayrimenkul yatırımlarındaki daralma yavaşladı"

Gayrimenkul yatırımlarında geçen yılki yüzde 10'luk daralmanın ilk dört ayda yavaşladığı görülse de sektöründeki finansman problemlerinin etkisinin sürdüğü gözlendi.

UİB Sözcüsü Fu Linghui, genç işsizliğinin istikrara kavuşturulması ve gençlere yönelik istihdamın genişletilmesi için çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.