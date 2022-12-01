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    Çin'de gişeye çarpan araç havaya uçtu

    Çin'de gişeden geçmeye çalışan sürücünün bariyere çarparak havalandığı anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:35
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    Çin'de gişeye çarpan araç havaya uçtu

    Çin'in merkezindeki Shenyang-Dalian otoyolunun ücretli istasyonunda yaşanan olayda, seyir halindeki aracının kontrolünü kaybeden sürücü, bariyere çarptı.

    Şiddetli çarpmanın etkisiyle 15 metre havaya yükselen araç, ters şekilde yere düştü.

    Sürücü ucuz kurtuldu

    Sürücü feci kazadan hafif şekilde yaralı kurtulurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Gişeye çarpan araç havaya uçtu VİDEO


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