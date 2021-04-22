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    Çin'de göldeki balıkları avlayan fareler

    Gölde yüzen fareler, önüne gelen balıkları avlayıp bölgeden uzaklaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:45
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    Çin'de göldeki balıkları avlayan fareler

    Çin'de fareler, balık avlarken görüntülendi.

    Hunan eyaletinin başkenti Çangşa'da turistler tarafından kaydedilen görüntülerde, fareler balık avlamak için göle girdi.

    FARELERİN BALIK AVI

    Kemirgenler, yüzdükleri gölde koi türü balıkları birer birer yakalamaya başladı.

    Turistler, her ne kadar göle yiyecek atsa da yaşananları engelleyemedi. Farelerin balık avı, saniye saniye işte böyle görüntülendi.

    Çin'de göldeki balıkları avlayan fareler ViDEO

    Çin de göldeki balıkları avlayan fareler #1

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