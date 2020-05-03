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    Çin'de halk koronaya rağmen plajlara doluştu

    Çin'in özerk bölgelerinden biri olan Hong Kong'da koronavirüsü umursamayan halk plajlara akın etti.
    • REUTERS
    • 03.05.2020 - 21:15
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    Çin'de halk koronaya rağmen plajlara doluştu

    Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs dünyayı kasıp kavururken, Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da halk hafta sonu plajları doldurdu.

    1,040 VAKA TESPİT EDİLDİ

    Toplam 1,040 vakanın tespit edildiği şehirde, 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 879 kişi ise sağlığına kavuştu.

    11 Nisan'dan bu yana ise çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi.

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