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- Çin'de halk koronaya rağmen plajlara doluştu
Çin'de halk koronaya rağmen plajlara doluştu
Çin'in özerk bölgelerinden biri olan Hong Kong'da koronavirüsü umursamayan halk plajlara akın etti.
- REUTERS
- 03.05.2020 - 21:15
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs dünyayı kasıp kavururken, Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da halk hafta sonu plajları doldurdu.
1,040 VAKA TESPİT EDİLDİ
Toplam 1,040 vakanın tespit edildiği şehirde, 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 879 kişi ise sağlığına kavuştu.
11 Nisan'dan bu yana ise çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi.