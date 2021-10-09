Çin'de halka açık alanlarda dans, ülkede rahatsızlığa yol açtı

Sokakta bir araya gelecek müzik eşliğinde dans eden kadınlar, tartışma konusuna dönüştü. Durumdan rahatsız olanlar, şok tabancası tarzı cihazla müziğe müdahale ediyor.

Koronavirüs salgınıyla gündemde olan Çin, şimdi de sokakta dans eden yaşlı kadınlarla konuşuluyor.

Asya ülkesindeki gençler, sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra geç saatlerde halka açık alanlarda bir araya gelerek müzik eşliğinde dans eden kadınların yol açtığı gürültüden rahatsızlık duyuyor.

KADINLARIN SOKAK DANSI ÇİN'İ KARIŞTIRDI

Çin'deki gelenek kapsamında yüksek yoğunluklu yerleşim bölgelerinde yapılan danslar, huzuru bozduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bazı gençler, "sorunun" çözümüne karşı teknik yöntemler aramaya başladı. 50 metre uzaklıktan hoparlörü devre dışı bırakabildiği belirtilen şok tabancası tarzı bir cihaza başvuruluyor.

Çin'de kadınlar, halka açık alanlarda dans ediyor ViDEO

UZAKTAN CİHAZLA MÜDAHALE EDİYORLAR

Guardian'ın haberine göre, cihaz hakkında yapılan yorumlarda "Alt kat nihayet sessiz. Teyzeler, iki gün boyunca hoparlörün çalışmadığını düşündü!", "Harika icat, bu aletle artık mahallenin patronuyum.", "Bu sadece sıradan bir ürün değil, aynı zamanda sosyal adalet." denildi.

DANS EDEN 100 MİLYON YAŞLI KADIN

1.4 milyar nüfuslu Çin, tahminen 100 milyon dans eden yaşlı kadına ev sahipliği yapıyor. Sokak dansı, çoğu yalnız yaşayan kadınların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

1960'LARA DAYANAN GELENEK

Ülkede sokak dansının kökleri, 1960'ların Çin Kültür Devrimi'ne dayanıyor. Birçoğu emekli olduğu belirtilen katılımcılar, dans ederek sosyal yaşam sürdürmeye çalışıyor.