Çin'de hastanelerde koronavirüs yoğunluğu yaşanıyor

Asya ülkesinde yeniden patlak veren pandemi nedeniyle acil bakım servislerindeki doluluk oranı arttı. Sağlık görevlileri, "Şimdiye kadar gördüğüm en yoğun iş. Yemek yemeye bile vaktimiz yok" dedi.

Çin'de koronavirüs kaynaklı vakalardaki artış devam ediyor.

Ülkedeki hastaneler ve cenaze evlerinin yoğun baskı altında olduğu belirtiliyor.

Pekin yönetimi, ani bir politika değişikliğiyle bu ay dünyanın en katı karantina ve kapsamlı test rejimini kaldırmaya başladı.

Çin hastanelerinde yoğunluk

Pazartesi günü bir olan ölüm sayısı, salı günü 3'e çıktı. Reuters'ın haberinde, "Rakamlar, cenaze evlerinin bildirdikleriyle tutarsız." denildi.

Güneybatıdaki Chengdu şehrinde büyük bir hastane olan Huaxi personeli, koronavirüs hastalarına bakmakla "son derece meşgul" olduklarını söyledi.

Ambulans şoförü: Şimdiye kadar gördüğüm en yoğun iş

Hastanede kimliğini açıklamak istemeyen bir ambulans şoförü, "Bu işi 30 yıldır yapıyorum ve bu şimdiye kadar gördüğüm en yoğun iş." dedi.

Salı akşamı hastanenin acil servisinin içinde ve dışında ve bitişikteki bir klinikte uzun kuyruklar oluştu. Ambulanslarla gelenlerin çoğuna nefes almalarına yardımcı olması için oksijen verildi.

Bir acil servis personeli, "Hastaların neredeyse tamamı koronavirüse yakalandı." dedi.

"Yemek yemeye bile vaktimiz yok"

Aynı yetkili, hastanenin koronavirüse özgü ilaç stoğu olmadığını ve yalnızca öksürük gibi semptomlar için ilaç sağlayabildiğini kaydetti.

Chengdu'nun en büyüklerinden biri olan Dongjiao cenaze evinin etrafındaki otoparkların dolu olduğu belirtilirken, cenaze görevlileri şunları aktardı:

"Bunu günde yaklaşık 200 kez yapmak zorundayız. O kadar meşgulüz ki yemek yemeye bile vaktimiz olmuyor. Önceden günde 30-50 civarındaydı. Birçoğu koronavirüsten öldü."

"Ölü yakma yerlerinin hepsi tamamen dolu"

Başka bir Chengdu krematoryumunda görevli kişi, "Son zamanlarda koronavirüsten çok fazla ölüm oldu. Ölü yakma yerlerinin hepsi tamamen dolu. Yılbaşına kadar yer alamıyorsunuz, en erken 3 Ocak olabilir." diye konuştu.

Acil bakımdaki hasta sayısında çarpıcı artış

Çin, yalnızca zatürree ve solunum yetmezliğinin neden olduğu koronavirüs hastalarının ölümlerini pandemiyle ilişkili olarak saydığını belirtmişti.

Pekin Chaoyang Hastanesi yetkilisi Zhang Yuhua, son dönemdeki hastaların çoğunun yaşlı ve hastalıkları olan kritik derecedeki kişiler olduğunu söyledi.

Acil bakıma giren hasta sayısının günde 450-550'ye çıktığı, bu sayının daha önce 100 civarında olduğu kaydedildi.

Emekli sağlık çalışanları işe alındı

Kırsal topluluklardaki hasta ve emekli sağlık çalışanları yardım için yeniden işe alınırken, hemşireler ve doktorlardan mesai yapmaları istendi.

Bazı şehirler, ateş önleyici ilaç tedarikini güvence altına almak üzere mücadele ediyor.