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    Çin'de heyelan meydana geldi

    Toprak kayması anında yaşanan panik kameraya yansıdı. Bir kişinin öldüğü olayda, kayıp 2 kişi aranıyor.
    • 10.05.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 15:11
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    Çin'de heyelan meydana geldi

    Asya ülkesi, yaşanan heyelanla gündeme geldi.

    Çin'in Bijie kentinde dağlık alandaki toprak kayması anı kameraya yansıdı.

    Panik anı kamerada

    Heyelanla birlikte büyük panik yaşandı. Bir kişinin, "Çabuk koş, koş" diye bağırdığı duyuldu.

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından bölgede 130 kişilik ekiple arama kurtarma çalışması başlatıldı.

    1 ölü, 2 kişi kayıp

    Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

    Çin'de heyelan meydana geldi ViDEO

    Çin de heyelan meydana geldi #1


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