Çin'de heyelan meydana geldi

Toprak kayması anında yaşanan panik kameraya yansıdı. Bir kişinin öldüğü olayda, kayıp 2 kişi aranıyor.

Asya ülkesi, yaşanan heyelanla gündeme geldi.

Çin'in Bijie kentinde dağlık alandaki toprak kayması anı kameraya yansıdı.

Panik anı kamerada

Heyelanla birlikte büyük panik yaşandı. Bir kişinin, "Çabuk koş, koş" diye bağırdığı duyuldu.

İHA'nın haberine göre, olayın ardından bölgede 130 kişilik ekiple arama kurtarma çalışması başlatıldı.

1 ölü, 2 kişi kayıp

Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

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