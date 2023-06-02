Çin’de hortum felaketi Liaoning eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı, hızlı tren seferleri iptal edildi.

İHA

Hortum felaketi, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletini vurdu…

Eyalete bağlı Tieling kentindeki Jingouzi kabasında çıkan hortum yüzünden 13 kişi yaralandı.

Elektrik hatları koptu

En az 60 ev ile 300 hektarlık tarım arazisi de hasar gördü.

Kasabaya itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edilirken, elektrik hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı.

Hızlı tren seferleri iptal edildi

Bölgede ayrıca hızlı tren seferleri de iptal edildi.

Eyalete bağlı Shenyang ve Fuxin kentlerinde de hortum görüldüğü ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.